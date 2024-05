Trovato morto per strada. Poche certezze e tanti dubbi. Scarcerato il convivente

È stato scarcerato. Fausto Baiguera, 69enne accusato per la morte del convivente Julio Antonio Rosario Santos, 36enne dominicano trovato morto lunedì alle 5 in viale Cremona, ieri sera è uscito dal carcere di Torre del Gallo. Nell’udienza di convalida del fermo, ieri il pm aveva chiesto la custodia cautelare in una casa di cura, mentre la difesa la scarcerazione e il Gip s’era riservato la decisione arrivata poi in serata. Come già nell’interrogatorio del pm il giorno precedente, anche nell’udienza di ieri il 69enne è apparso confuso e il Gip ha di fatto preso atto dell’impossibilità di ottenere dichiarazioni o risposte pertinenti.

In realtà nella prima fase dell’interrogatorio col pm mercoledì pomeriggio, l’indagato aveva iniziato a raccontare la sua versione dei fatti, fornendo parziali ammissioni in merito a una lite con il convivente, che aveva bevuto molto e che avrebbe colpito con un paio di schiaffi alla testa e, quando aveva perso i sensi, lo avrebbe trascinato fuori dalla casa per lasciarlo in strada, senza spiegare perché non abbia chiamato i soccorsi che avrebbero forse potuto salvarlo. Ma alle domande di specificare meglio i fatti non è stato in grado di ricordare, sostenendo che fosse passato molto più tempo dei tre giorni effettivi ed è emerso il disorientamento sia nel tempo che nello spazio, non rendendosi conto di trovarsi in carcere, con la conseguente sospensione e poi interruzione dell’interrogatorio.

Ieri nell’udienza di convalida davanti al Gip il pm aveva anche riformulato l’accusa in omicidio preterinitenzionale, alla luce in particolare degli esiti preliminari dell’autopsia sulla vittima, con l’esclusione di traumi o lesioni che possano aver provocato la morte, la cui causa resta comunque da accertare: è emersa anche che l’uomo aveva in corso una polmonite trascurata.