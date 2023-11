Trovato ferito, "mi hanno accoltellato"

Colpito da una coltella al fianco. È ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, trasportato in codice rosso ma poi valutato non in pericolo di vita. Un 24enne, senza fissa dimora di nazionalità marocchina, è stato soccorso nella notte tra domenica e lunedì nelle vicinanze dell’ospedale di Sant’Angelo Lodigiano, dove non è chiaro come fosse arrivato. Ha infatti riferito ai soccorritori di essere stato ferito intervenendo per cercare di separare due connazionali, anche se per lui sconosciuti, che stavano litigando nella piazza di Copiano. Una versione dei fatti perlomeno lacunosa, sulla quale stanno cercando di far luce i carabinieri, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato accertamenti per individuare gli altri due coinvolti, tra i quali l’uomo armato di coltello che avrebbe ferito il connazionale al fianco.

S.Z.