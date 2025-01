Troppi rifiuti sparsi in città: "Aiutateci a migliorare Pavia"

Non solo rifiuti ingombranti, per le strade si trovano cartacce, deiezioni canine e sacchi della spazzatura. Quando poi ci sono le feste di laurea, anche i coriandoli di plastica si infilano tra il porfido. Per sensibilizzare i cittadini e contrastare questo fenomeno ancora troppo diffuso in città, lunedì prossimo partirà una campagna di sensibilizzazione promossa da Comune e Asm. Attraverso i media locali, manifesti, ma anche sui bus, con post, storie e video sui social media, vetrofanie per gli esercizi commerciali e adesivi calpestabili posizionati in zone strategiche della città saranno veicolate cinque immagini di comportamenti lesivi del decoro urbano e per ognuna una “scusa“ tipica associata a quel comportamento. "Le uniche scuse che valgono sono quelle che dobbiamo alla nostra città" hanno sostenuto gli amministratori. "Con l’impegno di tutti – ha detto la vice sindaca e assessora al Decoro Alice Moggi –, possiamo lavorare per una città più bella. Con Asm, da parte nostra, intendiamo migliorare il servizio". "I rifiuti ci mettono in alcuni casi centinaia, se non migliaia, di anni prima di degradarsi – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Lorenzo Goppa –. Saranno posizionati più cestini in città, ma saranno elevate sanzioni in caso di abbandono". "Tutti i rifiuti – ha concluso il presidente di Asm Pavia, Giuseppe Roccioletti –, danno alla città un’immagine poco curata nonostante gli interventi di pulizia ordinari e straordinari messi in campo".

M.M.