Troppi lavori. Altra estate senza piscina

Niente piscina anche per l’estate 2025. La notizia è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale di Cilavegna con un comunicato. La struttura del centro lomellino è stata una delle prime dell’intero territorio a varare la formula del "parco acquatico" ormai molti anni fa e per un lungo periodo è stata l’unica. Ora però necessita di importanti interventi di manutenzione che l’amministrazione ha deciso di non affrontare in tempi brevi. "Abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi e cercato di esplorare ogni possibile soluzione – si legge nel documento – con l’obiettivo di poter riaprire l’impianto. Esistono però delle gravi carenze a livello strutturale e anche e soprattutto normativo e documentale che rendono molto complessa una riapertura in tempi brevi di una struttura che, come ovvio, è legata ad una precisa stagionalità. Dal punto di vista formale e delle certificazioni la situazione non è sanabile in tempi brevi".

Ci sono poi i problemi legati all’impianto. "Ci sono numerose criticità che riguardano il ricircolo e il filtraggio dell’acqua i cui impianti devono essere revisionati o sostituiti e i teli e il fondo delle vasche completamente da rifare". Questo non significa che il destino della piscina di Cilavegna sia segnato. L’amministrazione comunale è più che mai attiva su questo fronte alla ricerca, anche con eventuali partner sovracomunali, di sbocchi per il futuro. Tra essi potrebbe esserci anche l’accesso a bandi specifici e finanziamenti che possano consentire di intervenire in modo efficace senza tuttavia pesare sulle casse comunali.

