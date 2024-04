Tromello, rissa tra ragazzini alla stazione: feriti un 15enne e un 19enne

Pavia, 21 aprile 2024 - Botte di sabato sera in provincia. Con tre interventi di ambulanze e carabinieri nell'arco di poche ore. A Tromello, verso le 21 di ieri, sabato 20 aprile, davanti alla stazione ferroviaria, in piazza IV novembre, è scoppiata una rissa tra due gruppi di ragazzini, per un totale di una decina di coinvolti, tra i quali alcuni minorenni. Un 15enne e un 19enne sono stati trasportati con l'ambulanza in codice verde all'ospedale di Vigevano, per contusioni per fortuna non gravi. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Vigevano, che hanno identificato i presenti, in attesa di eventuali querele di parte. Restano al momento ignote le cause scatenanti della scazzottata, con la situazione che comunque si era già risolta e riappacificata all'arrivo di soccorritori e forze dell'ordine. Nella notte, verso le 2.30 a Lomello, in via Dante Alighieri, fuori da una discoteca, ancora i soccorsi sanitari e i carabinieri, della Compagnia di Voghera, sono intervenuti per una presunta aggressione, in realtà una lite tra due uomini, conclusa con un 38enne trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dov'è stato medicato per conseguenze per fortuna non gravissime, con prognosi inferiore ai 20 giorni. E anche in questo caso, per lesioni personali non gravi, i carabinieri attendono l'eventuale querela da parte della vittima per poter procedere nei confronti del presunto responsabile. Circa mezz'ora prima, analogo intervento anche in piazza Cavour a Casteggio, dove altri due uomini sono venuti alle mani fuori da un bar. In questo caso l'intervento dei soccorsi sanitari di Areu si è concluso senza trasporto, rifiutato dal 26enne che è stato medicato sul posto, per contusioni lievi, e informato dai carabinieri sulle sue facoltà di sporgere querela di parte.