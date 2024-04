Maxi rissa con lancio di sgabelli in un locale di Rho: cinque in ospedale

Rho (Milano) - Violenta rissa sabato sera in un locale di via Garibaldi a Rho. Per cause ancora in corso di accertamento, due uomini visibilmente ubriachi hanno iniziato a inveire contro i tre gestori, scagliando contro di loro gli sgabelli presenti nella sala. Urla e violenza fino all'arrivo dalle pattuglie della polizia locale e dei carabinieri. Non è stato facile riportare la calma e allontanare gli altri avventori.

Tutti e cinque gli uomini, tra i 40 e i 50 anni, sono rimasti feriti e sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale di Rho per accertamenti. Per due di loro sono stati necessari esami diagnostici a causa dei traumi riportati. Gli agenti della polizia locale hanno ascoltato alcune testimonianze per ricostruire quello che è successo, nel frattempo tutti e cinque sono in stato di fermo per rissa aggravata. Saranno acquisite le immagini della videosorveglianza. Alcuni dei fermati hanno già precedenti di polizia.