Rissa in strada a Colico, si ferma pure il traffico: donna cerca di separare gli aggressori a colpi di scopa

Colico (Lecco), 20 aprile 2024 – Calci, pugni, spintoni e strattoni. E poi le urla concitate dei testimoni terrorizzati che provano a dividere i contendenti, ma anche di una ragazza disperata che sembra minacciare vendetta. E' la scena di una rissa successa a Colico, in strada, tra alcuni giovani clienti di un bar, chiuso più volte perché già teatro di analoghi episodi.

Il video, postato in rete, mostra anche una signora che impugna una scopa, con cui rincorre e colpisce quanti se le stanno dando di santa ragione, forse per separarli e convincerli anche lei con le maniere forti a smetterla. La donna interviene per dividere quanti si picchiano, ma poi batte in ritirata con una mano sulle labbra ferite. Nemmeno col suo intervento è riuscita a riportare la calma.

Gli automobilisti in transito invece devono rallentare, fin quasi a fermarsi, per evitare di investire qualcuno. Probabilmente in seguito al nuovo ennesimo episodio di violenza, il bar in cui sembra essersi innescata la rissa, verrà di nuovo chiuso per motivi di ordine pubblico.