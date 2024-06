Trivolzio, si rifugia dai genitori ma l’ex compagno la trova e la trascina fuori di casa con violenza: arrestato

Trivolzio (Pavia), 6 giugno 2024 - E' accusato di atti persecutori, lesioni personali e violenza privata. L'uomo, 51enne di Trivolzio, è stato arrestato dai carabinieri nella serata di ieri, mercoledì 5 giugno, portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa della convalida.

La vittima dei reati contestati è la ex compagna, 35enne, che lo aveva lasciato da alcuni giorni, trasferendosi a casa di famigliari per porre fine alla già travagliata relazione. Ma l'incubo della donna è purtroppo proseguito, con l'uomo che non ha accettato la sua scelta e ieri sera l'ha raggiunta per riportarla a casa. Con violenza: la vittima è stata malmenata dall'uomo che la voleva trascinare a forza fuori dall'abitazione dei famigliari dove pensava di aver trovato rifugio. E' riuscita a divincolarsi e a chiamare lei stessa i soccorsi, con l'intervento dei carabinieri e dell'ambulanza.

La donna ha riportato lesioni in diverse parti del corpo, per una prognosi di ben 40 giorni. E nei confronti dell'uomo è scattato l'arresto in flagranza, con le ipotesi di reato non solo di lesioni personali, per le botte che hanno fatto finire la donna in ospedale, ma anche di violenza privata, per la costrizione che le avrebbe fatto subire nel tentativo di farla tornare a casa con lui, oltre che di atti persecutori, per le condotte vessatorie ai danni della vittima.