Trivolzio, 44enne aggredito da cinque sconosciuti: forse uno scambio di persona

Trivolzio (Pavia), 27 agosto 2023 - Aggredito da cinque sconosciuti. Forse per uno scambio di persona, con gli aggressori che pare cercassero un connazionale della vittima. Sta di fatto che l'uomo, egiziano 44enne regolarmente residente a Pavia, operaio, è stato affrontato dai cinque sconosciuti in piazza Marconi a Trivolzio, dove si trova anche l'ufficio postale, fuori da una pizzeria d'asporto.

E' successo nel primo pomeriggio di ieri, sabato 26 agosto. Erano circa le 15 quando sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Bereguardo, e anche i soccorsi sanitari, con l'ambulanza che ha poi trasportato il ferito, in codice verde, al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. Il 44enne se l'è cavata per fortuna con conseguenze non particolarmente gravi, per pochi giorni di prognosi, prima spintonato e poi preso anche a calci e pugni dal gruppo dei cinque, che la vittima ha riferito di non conoscere.

Ovviamente gli aggressori si erano allontanati ben prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine. Ma i carabinieri di Bereguardo, della Compagnia di Pavia, stanno indagando per individuarli, anche acquisendo i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti a Trivolzio.