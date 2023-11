Tre telecamere a Faravelli e medie. Così le scuole diventano sicure

Tre nuove postazioni di videosorveglianza alle medie Depretis e all’istituto di formazione superiore Faravelli, con un bacino complessivo di mille studenti. Serviranno a rafforzare prevenzione e contrasto dello spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole.

È stato sottoscritto ieri a Pavia dal prefetto Francesca De Carlini e dal sindaco di Stradella, Alessandro Cantù, il protocollo d’intesa finalizzato a dare avvio sul territorio alla campagna Scuole Sicure per l’anno 2023-2024, con 12mila euro finanziati dagli Interni a valere sul fondo per la sicurezza urbana. Il progetto era già stato approvato il 31 ottobre in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il sindaco Cantù ha evidenziato come l’Amministrazione prosegua nel percorso tracciato di miglioramento della sicurezza e della vivibilità della città e ha espresso il proprio ringraziamento al prefetto "che, con la sua costante presenza e collaborazione, permette di progettare un futuro sereno per i giovani".