Tre giorni nel borgo di Varzi In Oltrepo come in Giappone

di Manuela Marziani

Una rassegna culturale che rigenera artisticamente il borgo storico di Varzi. Questo è Vartweek, un percorso di bellezza e degustazioni che coinvolge tutti i sensi. Tre talk, cinque laboratori, un itinerario diffuso d’arte e fotografia contemporanea. Dal 14 al 16 aprile, in concomitanza con #Artweek e a un’ora dal celebre Miart, come una proposta di fuorisalone di prossimità per chi ama l’arte e il coinvolgimento dei sensi, si potrà avere uno sguardo culturale sul Giappone, una rassegna culturale, storytelling artistico che si racconta quasi come un fumetto animato, evento stabile di promozione di arte e cultura agroalimentare tradizionale e di valorizzazione identitaria.

"L’iniziativa – spiega il presidente della Provincia Giovanni Palli, che è anche il sindaco leghista di Varzi – proviene dal bando Borghi inserito nel Pnrr, dove il Comune di Varzi si è classificato primo in Lombardia con un punteggio molto alto. Un progetto ben fatto che si traduce in realtà e può diventare una grande opportunità non solo per Varzi ma per tutto l’Oltrepo e la provincia di Pavia". Per immergersi nella grande bellezza dell’arte di Vartweek 2023 i privati apriranno sei antiche cantine lungo la Via del Sale, nel cuore del centro storico di Varzi, quelle che un tempo e ancora oggi servivano per affinare i salami. Sei cantine storiche che sono monumenti iconici: da abbinare ai cinque sensi più uno, quello dell’arte di Vartweek 2023. In queste location suggestive verranno accolti i visitatori desiderosi di andare alla scoperta del percorso artistico che colorerà Varzi nel lungo weekend della manifestazione. "Proponiamo un’innovativa fruizione digitale dell’arte contemporanea – aggiunge Anna Franzosi, direttore artistico dell’evento – e per coinvolgere soprattutto i giovani utilizzeremo mezzi come la realtà virtuale e la realtà aumentale. Sarà un percorso d’arti che non ti aspetti".

Nei tre giorni in programma anche un evento musicale che porta le radici del blues in centro storico con la partecipazione dei giovani artisti di domani, ma pure la possibilità di vivere una “Cha no yu“, la cerimonia del the. Un rito antico che racconta come nel semplice atto di preparare una tazza di the risiedano i fondamenti di una pratica interiore che si tramanda da oltre 400 anni. Palcoscenico dei tre laboratori multisensoriali che animeranno il weekend artistico di Vartweek 2023 sarà Palazzo Tamburelli, sede del municipio.