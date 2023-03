Travacò Siccomario, 34enne morsa da un cane: passanti bloccano i proprietari

Sul posto l'ambulanza

Travacò Siccomario (Pavia), 19 marzo 2023 - Donna morsa da un pastore tedesco, con i soccorritori che hanno chiamato anche i carabinieri, perché alcuni passanti stavano bloccando sul posto i proprietari del cane per l'identificazione.

E' successo nel pomeriggio di ieri, sabato 18 marzo, in località Cascina Frua a Travacò Siccomario. Per fortuna la donna, 34enne, morsa dalla gamba dal cane, se l'è cavata con conseguenze non particolarmente gravi, trasportata con l'ambulanza in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia.

I carabinieri hanno quindi identificato la donna, 47enne romena, che stava portando il cane, di proprietà di un uomo 39enne romeno, nei confronti dei quali la 34enne potrà sporgere querela di parte per le lesioni personali subìte. Dalle prime verifiche, il pastore tedesco è risultato in regola con i documenti sanitari.