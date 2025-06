Tragica caduta in moto . Ragazzo perde la vita

Tragica caduta da moto sulla Vigentina, morto giovane centauro. L’incidente è successo ieri sera poco dopo le 20 sulla Sp205 nel territorio di Siziano, all’altezza della rotatoria che arrivando dal paese si trova dopo l’immissione della Provinciale verso la località Campomorto. Non si è trattato di uno scontro con un altro mezzo, ma di una caduta autonoma, senza altri mezzi coinvolti, anche se la dinamica deve ancora essere chiarita dai rilievi sul posto in corso da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia. Per il motociclista non c’è stato purtroppo nulla da fare, morto sul colpo. Si tratterebbe di un giovane di 22 anni, ma le procedure per l’identificazione non sono state immediate.