Traffico pesante. Via libera alla gronda

Via libera del consiglio comunale al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della gronda, la bretella che porterà fuori dal centro abitato buona parte del traffico, soprattutto pesante. Il sindaco Giovanni Sgroi si è detto fiducioso sulla possibilità di finanziare i quattro e passa milioni di costo grazie soprattutto grazie a contributi regionali e, in parte, provinciali cui verranno aggiunti fondi comunali. "La gronda non sarà un massacro ambientale - ha precisato il primo cittadino - perché toglierà i gas di scarico e il rumore di non so quante migliaia di camion che ora transitano da via Donizetti". Contraria la minoranza, convinta che questo della gronda non sia necessaria: "È Un progetto dannoso per Rivolta. Non è quella la strada che permette di decongestionare il traffico; avrebbe avuto più senso intervenire a sud", ha detto Marta Andreola.