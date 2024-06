Tra ribaltoni e vittorie sul filo di lana

Sconfitto per 17 voti a San Martino Siccomario Alessandro Zocca, che deve cedere la fascia ad Andrea Viola. Ribaltone anche a Travacò Siccomario, dove il sindaco uscente Domizia Clensi passa la mano a Ocar Ragni, vittorioso con il 61,13%. È alla guida di Belgioioso Fabio Zucca (nella foto) con il 68,03% ed Enrico Vai a Casorate Primo. Quasi un plebiscito a Villanova d’Ardeghi per Federico Ferrari, che ha ottenuto il 92,65% e ad Albuzzano per Marco Tombola (83,5%). A valanga pure Marcello Infurna a Certosa di Pavia. A Bascapè ha vinto Emanuela Curti (51,82%), a Bereguardo Felice Bonizzoni e a Copiano, dove erano tre i candidati, è stato riconfermato l’uscente Andrea Itraloni (Impegno per Copiano) con 739 voti espressi da 1.067 elettori.

Una conferma anche a Carbonara al Ticino con Stefano Ubezio, Roberta Bonetti ha vinto a Bornasco e a Battuda Luigi Santagostino con il 57,98%. A Chignolo Po buona affermazione di Antonella Zanaletti, mentre a Siziano Matteo Pedrazzoli si è imposto per il 43,80% e a Spessa di Debora Borgognoni ha vinto con 20 voti di scarto. Confermato a Linarolo l’uscente Paolo Fraschini con il 73,77%, mentre a Landriano torna in sella Roberto Aguzzi che è stato sindaco in passato. La lista Pini di Silvia Montagna ha vinto a Cava Manara, a Marcignago da vicesindaco è diventato primo cittadino Anna Maria Ghigna (54,89%), mentre Raffaele Fusillo ha ottenuto il 45,11%. Da Santa Cristina e Bissone è diventato sindaco di Pieve Porto Morone Elio Grossi che ha strappato la vittoria con il 32,26%. Villanterio ha scelto Gianluigi Poma, Trovo Mattia Sacchi, Torre de’ Negri Mara Riboni e Torre d’Arese Graziano Molina. Terzo mandato a Zinasco per Massimo Nascimbene col 56,54.

M.M.