Tour de France in Oltrepò. Stradella, Broni, Voghera tra manifestazioni e divieti

Un evento storico: il Tour de France passerà dall’Oltrepò Pavese. La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 1° luglio, ma in questo fine settimana sono diversi gli eventi organizzati in attesa della Corsa gialla. Una corsa che ha scelto le colline per rendere omaggio al due volte campione Fausto Coppi. Da Stradella a Broni fino a Montebello e Voghera strade e negozi si sono tinti di giallo.

E oggi alle 16 a Fortunago ci sarà “Aspettando il Tour de France tra pedali e leggende“. Il teatro dell’Accademia tra le bici d’epoca ricorderà la storia di Luigi Malabrocca, il famoso “maglia nera“, chiamato così perché arrivava sempre ultimo. Prevista per domani invece “Giallo tour Giallo plasma“, la ciclostorica a cura del Comitato eventi sportivi Oltrepò e dell’Avis provinciale per promuovere e rafforzare l’importanza dell’aferesi in Oltrepò.

La ciclostorica, patrocinata da Avis Nazionale e Avis Lombardia, andrà da Stradella a Voghera e sarà aperta a tutti, muniti di qualsiasi tipi di bici o Ebike. Poi lunedì già alle 6 scatteranno i primi divieti di sosta lungo il percorso, che comprende anche il centro storico, mentre il divieto di circolazione scatterà alle 8,30 a Stradella, la prima cittadina raggiunta dal Tour, poi alle 9,45 a Voghera, ultima città lombarda prima di raggiungere il Piemonte.

Prima dei corridori che passeranno attorno alle 12,15 arriverà la carovana pubblicitaria a partire dalle 10. Secondo gli organizzatori, il passaggio del Tour "è l’occasione per promuovere il territorio, visto che la corsa si potrà vedere in tutto il mondo".

Sul sito ufficiale del Tour si parla di Stradella per la sua torre civica e come una delle capitali della fisarmonica, di Broni per il vino Barbacarlo e per la squadra di basket femminile che milita da anni in serie A, mentre Montebello è ricordata per le due battaglie e il castello Beccaria, Voghera a sua volta per il castello e per avere dato i natali a Luigi Lucotti, vincitore di tre tappe del Tour, due nel 1919 e una nel 1921. “Il grande passaggio“ è il titolo dell’evento che, dopo la partenza da Firenze, toccherà Arena Po, Bosnasco, Stradella, Broni, Cigognola, Redavalle, Torricella Verzate, Corvino San Quirico, Casteggio, Montebello della Battaglia e Voghera per poi proseguire verso Alessandra e arrivare a Torino. Visto che i corridori percorreranno la Ss 10, la Padana Inferiore, l’arteria di tutto l’Oltrepò, non sono esclusi problemi di traffico.