Torrazza Coste (Pavia) - Ciclista investito da un furgone, trasportato in gravi condizioni con l'elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 luglio, verso le 16.30, sulla Sp20 in località Pragate, frazione di Torrazza Coste, sulla strada che porta alla frazione Schizzola di Borgo Priolo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Casteggio, della Compagnia di Voghera. Il ciclista, 65enne di Voghera, è parso subito in condizioni molto gravi, in particolare per un trauma cranico che si sarebbe procurato nell'impatto col furgone o nella successiva caduta a terra dalla bicicletta.

L'Areu ha inviato sul posto anche l'elisoccorso dall'elisuperficie di Pavia, che ha poi trasportato il ferito al San Matteo, dopo circa un'ora e mezza di soccorsi sul posto per stabilizzare il paziente per il trasporto. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l'accaduto. Il furgone si è fermato sul luogo dell'incidente per attivare i soccorsi e il guidatore, rimasto illeso, deve essere ascoltato per riferire la sua versione dei fatti, insieme ad altri eventuali testimoni dell'incidente. Le responsabilità dell'accaduto sono ancora al vaglio e potranno essere contestate ai coinvolti a conclusione degli accertamenti.