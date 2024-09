Torna la “Settimana della salute“: visite cardiologiche gratuite

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, domenica 29, il Gruppo San Donato, in collaborazione con la Gsd Foundation Ets, dedica una settimana alla sensibilizzazione, all’informazione e alla prevenzione delle patologie cardiovascolari. Con oltre 20 milioni di decessi ogni anno, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero, oltre che di mortalità. Lunedì 23 dalle 9 alle 12,30, l’Istituto di cura Città di Pavia offrirà, su prenotazione, 14 visite cardiologiche ed Ecg. E anche il San Matteo, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari. Primo appuntamento venerdì 27, dalle 11 alle 13 nell’aula 2 del padiglione Dea (primo piano) con un incontro su “Le malattie cardiovascolari – prevenzione e cura“. Sabato 28, dalle 9 allle 13 negli ambulatori di cardiologia (Dea al 3° piano Torre B) sarà possibile sottoporsi a una visita cardiologica (prenotazioni allo 0382.503158 o via mail a segreteria.cardiologia@smatteo.pv.it) e il 30 dalle 8,30 alle 12,30 nell’ambulatorio di chirurgia vascolare sarà possibile eseguire un ecocolordoppler.

M.M.