Tifosi del Pavia pestati allo stadio di Gallarate. La società attacca la Sestese

Pavia, 10 settembre 2023 – "Un episodio vergognoso, inaccettabile". Antonio Dieni, direttore generale del Pavia calcio, commenta così quel che è successo a Gallarate sabato sera, al termine della partita, l'anticipo della prima giornata, del campionato di Eccellenza. La gara era già finita, vinta 3-0 dalla Sestese allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Gallarate.

Mentre i tifosi del Pavia si accingevano a scendere dalle gradinate, un gruppetto di 15-20 persone, al momento sconosciute, vestite di nero e con i volti nascosti da cappucci, armate di spranghe e bastoni, hanno fatto irruzione entrando dalle uscite incustodite, senza che lo stadio fosse presidiato da forze dell'ordine o personale di sicurezza.

Il blitz è durato pochi istanti e solo successivamente sono state chiamate a intervenire sul posto le forze dell'ordine, insieme ai soccorsi sanitari per medicare i tifosi pavesi rimasti contusi. Al di là delle ipotesi su chi fossero gli aggressori, che sarà oggetto di indagini della polizia, con i sospetti su gruppi di tifosi di altre squadre della zona che potrebbero aver avuto con i pavesi dei conti in sospeso relativi a precedenti stagioni, il direttore generale del Pavia calcio punta il dito contro l'organizzazione della squadra ospitante.

"Quando svolgiamo eventi e partite in casa al Fortunati - sottolinea Dieni - da sempre la Questura è allertata per ragioni di sicurezza. Sabato sera questa aggressione si è consumata davanti a genitori e bambini presenti che sono rimasti spaventati dalla violenza con cui questa persone sono entrate liberamente con bastoni allo stadio. La Sestese avrebbe dovuto, come si fa sempre, informare le forze dell'ordine di questa partita d'anticipo del campionato di Eccellenza sul campo di Gallarate, nell'interesse di tutti i tifosi presenti. Segnaleremo alla Federazione calcio l'accaduto".

Anche nel campionato di Eccellenza, nel quale il Pavia calcio ha militato anche lo scorso anno, non sono infatti così rari scontri tra tifoserie. Lo scorso 2 aprile, al termine del derby col Voghera vinto in casa dagli oltrepadani (che si sono poi guadagnati il passaggio di categoria), non allo stadio ma in un bar frequentato dai tifosi del Voghera, in tre erano finiti al pronto soccorso per una spedizione punitiva. E anche lo stesso derby all'andata a Pavia era terminato con disordini, in quel caso proprio allo stadio Fortunati, con i tifosi del Voghera aggrediti appena scesi dai pullman: per quell'episodio dalla Questura, nel dicembre dello scorso anno, erano stati disposti 17 Daspo, nei confronti di tifosi di entrambe le squadre.