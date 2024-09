TicinoMarathon, edizione 2024. Pavia capitale italiana del remo

Per una settimana Pavia sarà capitale italiana del remo e della pagaia. Da domenica al 6 ottobre, il Ticino e la città saranno animati da un ricco programma di eventi con discese fluviali, amatoriali e competitive, iniziative per la promozione della vita, della cultura e della natura fluviale, in collaborazione con associazioni remiere, naturalistiche e non solo. Si comincia domenica con l’edizione 2024 della TicinoMarathon, una discesa non competitiva per canoe, kayak, barcé, Sup e raft, lungo un percorso di 25 chilometri dal centro parco Geraci di Motta Visconti alla sede nautica del Cus Pavia. La manifestazione coincide con i 50 anni dall’istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino, primo parco regionale italiano, istituito il 9 gennaio del 1974. Per l’occasione si prevede la partecipazione di equipaggi da tutto il Nord Italia e dalla vicina Svizzera.

"La TicinoMarathon è appuntamento al quale teniamo molto - racconta la presidente, Cristina Chiappa - perché proprio attorno al fiume azzurro è nato e si è sviluppato il parco". "È facile “vincere“ sul Ticino - aggiunge Luciano Cremonesi, delegato Coni - è un fiume dal fascino unico, che è stato non a caso definito uno degli “impianti sportivi“ più belli d’Italia". Fino a domani, è possibile iscriversi come singoli o in gruppo e nella quota sarà compreso un welcome kit di prodotti locali. Ad accompagnare i partecipanti per tutto il pomeriggio note jazz. M.M.