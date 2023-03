Tentato furto dal sindaco "Scappati su una Bravo nera"

"È stato solo un tentativo di furto, sono scappati subito, ma è un periodo in cui stanno prendendo di mira il nostro paese". Claudio Marini, sindaco di Pieve Albignola, racconta quel che gli è successo nella serata di sabato scorso, che è poi andato a denunciare lunedì ai carabinieri di Sannazzaro de’ Burgondi. "Erano circa le 21.30 – riferisce il primo cittadino – ed eravamo in casa sia io che mia moglie. Lei era in salotto, ha sentito toccare la maniglia della porta d’ingresso. Abbiamo subito acceso tutte le luci e ho visto solo un’auto nera che andava via. Poi parlando con un vicino, che poco prima stava portando fuori il cane, mi ha riferito di aver notato un’auto ferma in fondo alla via, apparentemente vuota, ma era la stessa Fiat Bravo nera che poi io ho visto allontanarsi subito dopo il tentato furto in casa mia". Tutto già riferito ai carabinieri nella denuncia, come anche la scoperta fatta solo la mattina successiva.

"Solo al mattino dopo – aggiunge Marini – mi sono accorto che erano anche entrati in un garage, usato come ripostiglio e che lascio aperto, ma non c’era nulla da rubare, hanno rovistato un po’ ma senza prendere nulla". Un episodio per fortuna senza conseguenze e senza danni, ma che allarma ugualmente. "Proprio sabato scorso – riferisce ancora il sindaco – avevo saputo che c’era stato un altro tentativo di furto a casa di un consigliere comunale di minoranza e a casa dell’ex sindaco Ubaldo Zerbinati invece sono entrati. Qualche giorno prima era stata segnalata un’auto sospetta, con a bordo persone che si stavano guardano attorno, ma non si può sapere chi fossero". S.Z.