"Tentativo di violazione di domicilio a Cremona, arrestato un senzatetto di 43 anni"

"C’è qualcuno che cerca di entrare in casa del mio vicino". L’allarme alle 3.45 di lunedì, sotto una pioggia battente, è arrivato da una persona che ha riferito ai militari di vedere un uomo che con un bastone stava cercando di aprire una porta finestra. I militari sono giunti in fretta, giusto in tempo per sentire qualcuno camminare sul tetto della casa. Hanno rinunciato a inseguire sui tetti questa persona, visto che stava piovendo a dirotto, ma si sono accordati con la persona che aveva dato l’allarme: fingeranno di andarsene, ma resteranno nei paraggi. Se il malintenzionato fosse tornato, sarebbero arrivato anche loro. È passata mezz’ora ed ecco che il fuggitivo è sceso dal tetto e ha ricominciato ad armeggiare con un bastone, stavolta alla porta d’ingresso. È riuscito a entrare, ma quasi subito sono arrivati i carabinieri, ancora una volta chiamati dal vicino che, vigile, ha sentito dei rumori inequivocabili. Quando i militari sono entrati nell’appartamento vi hanno trovato uno straniero di 43 anni già noto alle forze dell’ordine, palesemente ubriaco. E fuori dalla porta c’era il bastone utilizzato per forzare la stessa.

Una volta reso inoffensivo, lo straniero è stato portato in caserma e lì, dopo l’esposto presentato dal padrone di casa, denunciato per violazione di domicilio e sistemato in guardina. La mattina seguente lo straniero, che è senza fissa dimora, è stato portato davanti al giudice il quale ha convalidato l’arresto e poi lo ha liberato, convocandolo per il processo, fissato il 30 giugno.

Pier Giorgio Ruggeri