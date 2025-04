Tensioni in maggioranza: "Rivediamo la coalizione"

Torna ad essere “frizzante“ l’aria nell’amministrazione comunale di Mortara dove le scorie del passato, non sepolte definitivamente, riaffiorano e creano tensione in seno all’esecutivo guidato dal sindaco Ettore Gerosa. Proprio il primo cittadino qualche mese fa aveva rassegnato le dimissioni salvo poi revocarle alla formazione di una nuova maggioranza. Oggi però il gruppo “Lombardia Ideale“, che al sindaco aveva dato supporto, ha scelto di astenersi sulla approvazione della Tari e sulla concessione dell’autorizzazione alla comunità sociale che ha sede in piazza Olivelli. Entrambi i provvedimenti sono stati comunque approvati ma solo perché l’opposizione non era presente a ranghi completi. Per questo la vicesindaca Laura Gardella (foto) ora invoca la costituzione di una nuova maggioranza. Proprio lei che, con gli attuali partner aveva avuto già attriti. "Se non si è in accordo con l’operato di un’amministrazione – dice – esiste lo strumento delle dimissioni; io stessa l’ho usato in passato. L’aumento della tari era obbligato e che per l’immobile di piazza Olivelli un eventuale voto contrario avrebbe portato ad un rischioso ricorso al Tar. Sarebbe utile pensare a un’altra maggioranza senza Lombardia Ideale" che dal canto suo motiva l’astensione col fatto di non avere avuto i documenti da analizzare. U.Z.