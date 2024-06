"Tasse e multe: 4 milioni l’anno da recuperare"

Avviare una campagna di recupero crediti che consenta di portare 21 milioni che non sono stati versati nelle casse comunali dal 2018 a oggi per reinvestirli sul territorio. La propone il gruppo consiliare del Pd alla luce di due dati importanti: il 50% delle contravvenzioni elevate dalla Polizia locale non viene pagato; il tasso di evasione della tassa rifiuti è del 19%. Nel dettaglio solo lo scorso anno le multe da incassare superano un milione e 700mila euro, un milione e mezzo nel 2022; per la Tari si sfiora il milione nel 2022 e il mezzo milione lo scorso anno. "Un problema molto diffuso ovunque – commenta Alessio Bertucci, capogruppo consiliare – Molte Amministrazioni di centrosinistra hanno avviato operazioni di recupero dei crediti per poi reinvestire i proventi sul territorio. Noi presenteremo un’interrogazione consiliare con cui chiederemo alla Giunta se sia consapevole di questo flusso di denaro e cosa intenda fare per porre fine a queste pessime abitudini".

Non mancano nemmeno le idee su come reinvestire i soldi: "Magari per avviare progetti nel campo dei servizi a domanda individuale – afferma la segretaria cittadina del Pd, Arianna Spissu – che sono quelli che gravano maggiormente sulle casse pubbliche. Se i soldi che arrivano dalle multe devono essere obbligatoriamente impiegati per migliorare la sicurezza stradale, quelli della Tari potrebbero servire ad avviare programmi relativi alle mense oppure agli asili".

In realtà ci sarebbero anche i dati relativi ad anni ancora precedenti ma in quel caso i crediti sarebbero inesigibili per intervenuta prescrizione. Resta un dato oggettivo: il Comune, ogni anno, accumula tasse evase e multe non pagate in ragione di circa quattro milioni.

U.Z.