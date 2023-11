T-shirt e borse d’artista. La 14enne Paci in mostra contro la sclerodermia Una 14enne pavese, Cecilia Pacileo, ha esposto le sue opere per sensibilizzare sulla sclerodermia. La mostra ha raccolto 2.860 euro per l'Associazione Italiana Sclerodermia. Un evento di beneficenza che ha valorizzato i giovani talenti e ha permesso di fare del bene.