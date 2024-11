Svuotano la cassa del self. Identificati e denunciati

Hanno tolto la targa anteriore di una Fiat Multipla e coperto quella posteriore con l’obiettivo di non rendersi identificabili. Poi si sono avvicinati ad un distributore di benzina situato a Zinasco e, senza alcuna effrazione alla colonnina del self-service sulla quale evidentemente sapevano come mettere le mani, sono riusciti a sfilare il denaro in essa contenuto e racimolare la somma di 3mila euro in contanti. Con quelli si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. L’episodio è avvenuto in una tarda serata dello scorso mese di agosto ed era stato scoperto la sera stessa dal gestore dell’area di servizio al momento del ritiro del denaro. In questi mesi i carabinieri della stazione di Gropello Cairoli, che si sono occupati delle indagini, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti a risalire al modello dell’auto e da esso ai due individui che sono stati identificati e denunciati. Si tratta di P.N, 67 anni e R.M, 65 anni, entrambi pregiudicati, che saranno chiamati a rispondere del reato di furto aggravato in concorso. U.Z.