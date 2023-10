Successi in Spagna nelle gare internazionali. Danzatori premiati

Riconoscimento dal Comune di Voghera agli atleti del Centro studi danza Voghera, reduci dai successi nel concorso internazionale a Lloret de Mar, in Spagna. L’assessore Giuseppe Giovanetti ha consegnato al gruppo attestati e una medaglia. Con le coreografie realizzate dai maestri Annalisa Dalla Betta, Jon B e Alice Tagliaferri sul gradino più alto del podio nel passo a tre classico e contemporaneo sono arrivate Virginia Bergaglio, Vittoria Fontana e Micol Casella, primo posto nella categoria moderno per il gruppo bambini (Virginia Bergaglio, Vittoria Fontana, Micol Casella, Artemisia Mantoan, Sonia Dovati e Francesca Goljani). Seconde nel “senior moderno“ Irene Cava, Roberta Maioli, Eleonora Berretta, Clea Bagnoli. Primo posto nella categoria contemporaneo senior per Irene Cava, Eleonora Berretta e Roberta Maioli.