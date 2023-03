Stupefacente nell’abitazione Nei guai 36enne

Un 36enne italiano pregiudicato è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Giovedì mattina una pattuglia dei carabinieri ha notato una persona ferma nella sua auto. I militari sono andati a controllare e hanno visto che si trattava di un pregiudicato che al loro arrivo si è dimostrato parecchio nervoso. Hanno quindi deciso di controllarlo e in una tasca hanno trovato una bustina con due grammi di cocaina. A quel punto hanno informato il comandante della stazione, Andrea Guarino che ha deciso di andare a compiere un’ispezione a casa dell’uomo, in un paese limitrofo. Qui i carabinieri in un mobile hanno trovato sei panetti di hashish per un totale di 285 grammi, due bilancini e materiale per confezionare le dosi. Ieri mattina il 36enne arrestato è stato portato davanti al giudice del tribunale di Cremona per un processo per direttissima. Il magistrato ha convalidato l’arresto e condannato il pregiudicato a due anni di reclusione. La sentenza sarà emessa in seguito in quanto il condannato deve portare documenti per poter accedere al patteggiamento. P.G.R.