Studenti a scuola di salute: "Informazioni pratiche su tematiche cruciali"

Insegnare agli studenti non solo le materie curriculari, ma anche l’importanza della prevenzione. Con questo obiettivo la Provincia, insieme a Ics Maugeri e all’Istituto Cairoli, torna a proporre per il terzo anno il progetto “Prevenzione ed educazione alla salute“, un’iniziativa pionieristica voluta fortemente dai suoi ideatori, Tommaso Camerota e Gian Carlo Arbasini, che mira a educare e sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sulle tematiche della prevenzione sanitaria e dell’educazione alla salute.

Quest’anno il progetto prevede la partecipazione di 93 classi, per un totale di 2.145 studenti, dimostrando un significativo aumento dell’interesse e dell’engagement rispetto agli anni precedenti. Le attività si concentreranno nei mesi di marzo (da mercoledì 6) e aprile (fino a mercoledì 24), affrontando temi cruciali come la prevenzione in urologia, le infezioni sessualmente trasmissibili, i disturbi del sonno, la dipendenza da sostanze, la nutrizione e la corretta alimentazione, la prevenzione dei disturbi visivi, il bullismo e le sfide emotive nell’adolescenza.

Con la collaborazione di enti e associazioni educative e formative, tra cui il Collegio Ghislieri, Maria Assunta Zanetti dell’Università di Pavia e Salute allo Specchio di Milano, il progetto ha coimvolto ora anche il liceo scientifico Copernico e il liceo Olivelli.

"Il progetto rappresenta un’esemplare dimostrazione di come le istituzioni possano collaborare efficacemente per il benessere della nostra comunità – commenta il presidente della Provincia, Giovanni Palli – La nostra Amministrazione è impegnata a supportare queste iniziative, fornendo le risorse e i locali necessari per il loro successo. È essenziale promuovere una cultura della prevenzione e dell’educazione alla salute sin dalla giovane età".

L’iniziativa, partita affrontando tematiche urologiche, ora si è estesa. "Si articola in dieci incontri con l’obiettivo di fornire qualificate informazioni e strumenti pratici, affrontando tematiche differenti – aggiunge Tommaso Ciro Camerota, primario di Urologia della Maugeri, coordinatore dell’iniziativa con Gian Carlo Arbasini – Urologia, malattie sessualmente trasmissibili, insonnia, dipendenze, alimentazione, bullismo, ansia e altri aspetti psicologici. Le sedi degli incontri saranno la sala dell’Annunciata, l’aula magna del Collegio Ghislieri e l’auditorium del liceo Copernico".

Manuela Marziani