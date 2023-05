Crema, studentessa dell’istituto Pacioli investita mentre va a scuola

Una ragazza di 17 anni è stata investita da una moto ieri mattina poco prima delle otto in via Libero Comune, mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali per raggiungere la sede della sua scuola, l’istituto Pacioli.

Secondo quanto rilevato dalla Polizia locale, intervenuta sul posto, ieri mattina una moto condotta da un minorenne, anche lui studente che andava al Galilei, ha sopravanzato una colonna di auto ferme e ha investito una ragazza che stava attraversando in un punto in cui non ci sono strisce pedonali per raggiungere l’ingresso del Pacioli che si affaccia sulla via Libero Comune, proprio dove qualche mese fa uno studente era finito contro un pullman.

Nell’impatto la ragazza ha battuto la testa sull’asfalto ed è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute l’auto medica e un’ambulanza. La giovane è stata stabilizzata in ambulanza e poi portata a Cremona in codice giallo per curare il trauma cranico subito. Le sue condizioni non preoccupano.