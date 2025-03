Stradella, rissa tra giovani: un 19enne finito in ospedale, due ragazze medicate sul posto

Stradella (Pavia), 23 marzo 2025 - Due ambulanze e i carabinieri sono intervenuti nella notte a Stradella, per una rissa tra giovani.

I sanitari di Areu hanno soccorso 3 persone rimaste coinvolte e ferite, per fortuna senza conseguenze particolarmente gravi: un ragazzo di 19 anni è stato trasportato, con l'ambulanza in codice verde, al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera, per una piccola ferita lacero contusa alla testa, mentre due ragazze, di 19 e 22 anni, sono state valutate sul posto, medicate per lievi escoriazioni, senza che per loro fosse necessario il trasporto con l'ambulanza in ospedale.

E' successo poco meno di un'ora dopo la mezzanotte tra sabato e oggi, domenica 23 marzo, tra viale Cesare Battisti e piazzale Trieste, fuori da un bar-chupiteria. Non sono chiari i motivi scatenanti della discussione degenerata in rissa, che ha coinvolto diversi giovani, tutti sui vent'anni. Forse è bastato uno sguardo o una parola di troppo, con la evidente complicità di uno stato di alterazione generale legato all'abbondante consumo di alcolici. L'ennesimo sabato sera finito male, con la nottata in pronto soccorso per il 19enne rimasto ferito e il divertimento della serata rovinato anche per gli altri giovani coinvolti. I carabinieri attendono eventuali querele di parte, per le lesioni lievi, per procedere con eventuali accertamenti sull'accaduto.