Stradella, giovane di 24 anni maltratta e minaccia per anni la madre e il fratellino: “Voglio i soldi per la droga”

Stradella (Pavia), 22 aprile 2024 – È accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane di 24 anni, già pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Stradella, chiamati dalla madre nella serata di domenica 21 aprile per una lite in corso.

"Il giovane – spiegano i carabinieri nella nota stampa – abituale consumatore di sostanze stupefacenti, in forte stato di alterazione psico fisica, maltrattava la madre ed il fratello minore, minacciandoli ripetutamente e spintonandoli, al fine di chiedere insistentemente denaro per comperare sostanze stupefacenti”. All’arrivo dei militari nell'abitazione a Stradella, il ventiquattrenne si è anche scagliato contro di loro ed è stato immobilizzato con “non poca fatica” dopo una breve colluttazione.

Dai primi accertamenti, i maltrattamenti proseguivano “abitualmente da qualche anno, sempre con le medesime modalità e finalità – riferiscono ancora i carabinieri – rendendo la situazione invivibile e spingendo la madre a richiedere l’intervento dei carabinieri, per arginare una situazione che non riusciva più a fronteggiare da sola”. L’arrestato è stato portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.