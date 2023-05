Stradella, minaccia di lanciare la figlia di un anno dalla finestra: arrestato

Stradella (Pavia), 14 maggio 2023 - Ha minacciato di lanciare la figlia di un anno dalla finestra del terzo piano: arrestato dai carabinieri. C.M., 40enne romeno residente a Stradella, è stato portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari della Compagnia di Stradella non intervenuti nella notte grazie alla telefonata al 112 lanciata da un vicino di casa preoccupato per le urla che provenivano dall'abitazione. Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato la moglie che era riuscita a scappare dalla casa insieme a due figli, di 12 e 14 anni, mentre il marito, già in precedenza accusato di lesioni e maltrattamenti, dopo l'ennesima aggressione era rimasto in casa con la bambina più piccola, di solo un anno. E appena ha visto i militari sotto casa si è sporto dalla finestra con tutto il busto, tenendo la piccola in braccio e minacciando di lasciarla cadere nel vuoto dal terzo piano.

Chiamati anche i vigili del fuoco per scardinare la porta ed entrare nell'appartamento, mentre i carabinieri dalla strada cercavano di tranquillizzare il 40enne, lui lanciava dalla finestra dei vasi di fiori e anche la copertina rossa nella quale aveva poco prima mostrato avvolta la bambina, per creare allarme simulando che anche la piccola fosse precipitata.

Fatta irruzione nell'appartamento, l'uomo è stato immobilizzato con il taser e la bambina recuperata appena prima che finisse a terra. Nonostante il grande trambusto e il grave pericolo corso, la piccola è apparsa serena ed è stata riaffidata alla madre, che insieme ai tre figli sono andati tutti in ospedale a Pavia per accertamenti, ma per fortuna senza aver riportato gravi conseguenze.