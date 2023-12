Stradella, ladri in casa: rubati due orologi e gioielli d'oro

Stradella (Pavia), 11 dicembre 2023 – Sono stati fuori di casa solo per circa un'ora, ma al rientro hanno trovato la porta finestra forzata dai ladri.

I proprietari erano usciti nel primo pomeriggio, verso le 14 di ieri, domenica 10 dicembre, e circa un'ora dopo, verso le 15, hanno chiamato i carabinieri, intervenuti in viale Fratelli Cervi a Stradella per il consueto sopralluogo sulla scena del crimine appena commesso. È stata accertata l'effrazione alla porta finestra usata dai ladri per introdursi nell'abitazione, dalla quale i malviventi hanno portato via due orologi preziosi e alcuni gioielli d'oro, per un valore complessivo ancora da quantificare.

Quando i padroni di casa sono rientrati, nonostante il breve tempo della loro assenza, i ladri avevano già concluso il colpo fuggendo con il bottino prima ancora che il furto venisse scoperto, riuscendo quindi a dileguarsi nel nulla senza lasciare tracce. Modalità purtroppo simili a molti altri furti che in questo periodo vengono denunciati con frequenza sia in Oltrepò che in altre zone del Pavese, solitamente messi a segno più tardi nel pomeriggio dopo che ha fatto buio, sempre in assenza dei padroni di casa. In questo caso i ladri sono invece entrati in azione anche con la luce del sole.