Sulla Statale 461 del Penice motociclisti spericolati e fracassoni: multato un centauro ogni sette

Varzi (Pavia) – È una delle strade dell’Oltrepò più rinomate tra i motociclisti, sia per gli scenari suggestivi sia per le curve e i tornanti che esaltano gli appassionati delle pieghe anche estreme. La Statale 461 del Penice non è però un circuito di MotoGp, anzi è molto frequentata anche dai ciclisti che allenano fiato e gambe mettendosi alla prova sulle impegnative salite. E nei tratti dei centri abitati ci sono anche i pedoni in attraversamento.

Un’arteria che ogni anno con la bella stagione diventa oggetto di numerose segnalazioni di pericolo da parte dei residenti e dei sindaci dei diversi Comuni che ne sono attraversati, soprattutto nel tratto da Varzi verso il Passo del Penice in Emilia Romagna.

Una pericolosità confermata dai numeri forniti dai carabinieri sull’esito dei controlli nell’ultimo fine settimana: "Quarantadue centauri controllati e sei multe per violazioni al Codice della strada". Un motociclista su sette è dunque stato sanzionato, in particolare per condotte spericolate alle guida: "Rilevate infrazioni – spiega la nota dei carabinieri della Compagnia di Voghera – per sorpasso in curva, assenza di dispositivi di attenuazione delle emissioni sonore e omesso mantenimento della distanza di sicurezza" con la decurtazione di 13 punti dalle patenti.

Anche fracassoni oltre che spericolati, a conferma di quello che non è solo uno stereotipo, in base alle infrazioni riscontrate dai militari della Stazione di Varzi nell’ultimo weekend in "una serie di controlli a tappeto per stroncare le condotte spericolate dei motociclisti che percorrono la citata arteria stradale". Già ad aprile, proprio all’inizio della bella stagione, gli stessi carabinieri di Varzi avevano effettuato un altro tipo di servizio mirato per contrastare i motociclisti appassionati di cross ed enduro che per raggiungere percorsi sterrati, anche vietati, percorrono tratti della Statale del Penice con mezzi non idonei alla circolazione stradale: in quell’occasione su 55 controllati ne erano stati sanzionati 15.