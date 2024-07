Pavia, stamperia abusiva: due denunciati dalla Finanza

Pavia, 12 luglio 2024 - Non solo vendevano articoli d'abbigliamento taroccati, ma si stampavano anche “in casa" i marchi contraffatti. Due imprenditori pavesi sono stati denunciati, in stato di libertà, dalla Guardia di Finanza di Pavia, che ha sequestrato 8 macchinari utilizzati per stampe industriali e oltre 45mila articoli tra capi d'abbigliamento e materiale di confezionamento.

“L'attività di servizio - spiega il comunicato stampa della Procura di Pavia - è stata resa possibile grazie ad una capillare attività informativa e di controllo economico effettuati sul territorio pavese. Nello specifico è stato riscontrato un inusuale volume di capi d’abbigliamento commercializzati sul territorio con marchi contraffatti che hanno fatto ipotizzare a presenza di un’attività di stamperia di marchi protetti da diritto d’autore”.

E i sospetti sono stati confermati: "La successiva fase di controllo - prosegue la nota della Procura - ha permesso di individuare un'attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti contraffatti con un’area adibita alla stampa dei marchi ed alla produzione e dei magazzini sotterranei”.

Con un servizio anche a richiesta: "L'attività illecita messa in luce dalle indagini - conclude il comunicato della Procura - dava la possibilità ai clienti di incidere i marchi desiderati sugli articoli messi a disposizione dai gestori del negozio”.