Staffetta di beneficenza contro le crisi da apnea

Ieri per la Giornata mondiale della prematurità, la facciata del San Matteo è stata illuminata di viola e domani si terrà l’evento “Apnea per la prematurità. Staffetta di beneficenza“ organizzato da Stefano Ghirardello, direttore della Neonatologia e della Terapia intensiva neonatale del Policlinico, e da Paviapnea, punto di riferimento per tutti gli apneisti pavesi e non solo, fondata dal campione provinciale Francesco Pirrone.

L’evento, che avrà luogo alla piscina pavese Campus Aquae, punta a raccogliere fondi da destinare al reparto ed è "stato voluto per sensibilizzare al tema della prematurità – spiega Stefano Ghirardello – Un neonato su cento nasce gravemente prematuro. L’interruzione del percorso di sviluppo nell’utero aumenta il rischio di sviluppare problematiche di tipo motorio, neurologico e cognitivo. Alla nascita il loro centro del respiro non è sviluppato e richiedono la somministrazione quotidiana di farmaci per molte settimane al fine di evitare crisi di apnea".

M.M.