Spray a scuola. Anticipata la fine dell’anno

Avrebbe dovuto suonare alle 11 l’ultima campanella dell’anno scolastico 2023/2024, invece alcuni studenti del liceo delle scienze umane “Cairoli”, sono stati costretti a uscire prima. A far terminare la scuola con mezz’ora d’anticipo è stata la bravata di un ragazzo che ha spruzzato spray al peperoncino. Nessun probema e nessun momento di panico, i ragazzi di tutto il piano sono stati invitati a lasciare la scuola e a salutare gli amici in strada, per evitare che qualcuno potesse rimanere intossicato. Non è stato così richiesto neppure l’intervento del personale sanitario del 118 e nessuno ha accusato problemi come era accaduto invece lunedì alla media Besozzi di Vigevano dove decine di persone tra studenti e docenti, avevano accusato malesseri. In altri istituti intanto la fine dell’anno è stata salutata da fumogeni, mentre l’Ipsia Necchi che ha un corso di moda ha organizzato la tradizionale sfilata (nella foto) con le creazioni degli studenti, gli stilisti di domani. La sfilata, presentata da una studentessa in abito da sposa blu accompagnata da bambini che percorrevano il red carpet, da un’altra che scattava fotografie indossando il velo e da un ultimo che metteva la musica vestendo i panni del dj, ha messo in mostra tre stili, uno legato all’informatica con capi “inventati” dai computer, altri alla materia e ai metalli e quello pù emozionante per il giorno delle nozze. Un giorno speciale che uno studente una studentessa innamorati da quando si sono incontrati sui banchi, hanno anticipato con un bacio ufficializzando il loro amore anche davanti ad autorità e professori. Per l’Ipsia poi con questo anno scolastico si è chiuso un ciclo. Da settembre, a causa di un numero non elevato di iscritti, perderà l’autonomia e sarà aggregata al liceo scientifico Taramelli e al liceo classico Foscolo.M.M.