Sportello Europa operativo. Un aiuto ai piccoli Comuni

"Vogliamo che nessun Comune resti solo". Il presidente della Provincia, Giovanni Palli, ha presentato così "Sportello Europa, lavoro e competitività", un servizio nato per semplificare il lavoro degli uffici e aiutare i sindaci a mettere a sistema le opportunità di finanziamento che spesso i piccoli Comuni faticano a intercettare. L’iniziativa che è stata presentata ieri nella sala delle colonne dell’amministrazione provinciale, non vuole essere un servizio a chiamata, ma un punto di riferimento stabile, operativo e di prossimità, promosso dalla Provincia nell’ambito del progetto "Piccoli", con il supporto di Anci, dedicato ai Comuni del territorio pavese, in particolare quelli di minori dimensioni, per supportarli in tutte le fasi della progettazione e gestione di fondi europei, nazionali e regionali.

"Alcuni Comuni hanno già scelto di esserci oggi - ha sottolineato Palli –, altri lo faranno in seguito. Il nostro obiettivo di far crescere la capacità di progettare, gestire e portare a casa risorse per i territori". L’agenda prevede da giugno a dicembre la raccolta delle adesioni da parte delle amministrazioni locali, nel frattempo saranno fornite informazioni sui bandi, formazione per amministratori e assistenza nella progettazione, a luglio scatteranno le attività operative con i Comuni aderenti ed entro la fine dell’anno saranno pienamente attivati tutti i servizi previsti, con obiettivo di estensione a tutta la provincia.

Lo "Sportello Europa, lavoro e competitività" che sarà coordinato dalla Provincia vuole offrire ai Comuni un’informazione aggiornata e personalizzata su bandi e call aperte, formazione pratica per amministratori e tecnici, supporto tecnico alla scrittura dei progetti, assistenza nella gestione e rendicontazione, networking per costruire partenariati territoriali. "Questa è una sfida che parte dai piccoli, ma parla a tutta la provincia - ha concluso Giovanni Palli -. Solo facendo squadra potremo cogliere tutte le opportunità che oggi l’Europa e lo Stato ci mettono a disposizione".

"Abbiamo creduto da subito nel progetto "Piccoli" proprio perché dà forza e strumenti ai Comuni come il nostro – ha sottolineato Enrico Vignati, sindaco di Inverno e Monteleone, capofila del partenariato –. Il nuovo Sportello Europa sarà un punto di riferimento per tutti quei primi cittadini che, anche con poche risorse e personale, vogliono comunque partecipare ai bandi e progettare il futuro delle proprie comunità".