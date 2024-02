Spesa e cibo, sprechi da ridurre. Pavia virtuosa nelle scelte sostenibili

Contenitori di plastica sì, ma lavabili. Dal mese prossimo Planeat intende sostituire progressivamente i contenitori riciclabili che utilizza e che possono essere facilmente smaltiti nell’umido o nell’indifferenziato con altri lavabili da riutilizzare. "L’impatto sull’ambiente in termini di spreco di acqua e di suolo è sicuramente inferiore se utilizziamo contenitori lavabili – spiega Nicola Lamberti, laureato in fisica, imprenditore e fondatore di Planeat, società benefit e piattaforma di delivery per la spesa online che da inizio 2020 sta rivoluzionando il concetto di spesa e di pausa pranzo combattendo lo spreco alimentare –. Per produrre 30 grammi di Mater-Bi, che è fatto di amido di mais e oli vegetali, ci vuole un’enorme quantità di acqua. Ci vuole acqua per coltivare il mais, e per produrre gli oli, e altra acqua per il processo di lavorazione. Ovviamente un contenitore in Mater-Bi è infinitamente meglio di uno di plastica, ma ha un water footprint di 100 litri. Al contrario, con quelli lavabili, l’acqua che utilizzeremo nel ciclo di lavaggio per un migliaio di recipienti sarà meno di un litro. Inoltre, eliminiamo il problema dello smaltimento, evitando di intasare le discariche, occupare troppa terra, e consumare suolo e acqua".

Il regolamento sul packaging approvato dal Parlamento europeo pone per tutti gli operatori che fanno asporto di cibo o bevande l’obbligo di un 20% di riuso entro il 2030 per arrivare all’80% entro il 2040. I produttori di materiali riciclabili hanno alzato gli scudi contro questo nuovo approccio temendo possa generare emissioni e costi collettivi superiori a quelli dell’attuale sistema basato sul riciclo di packaging monouso. Impegnata a combattere lo spreco alimentare che si celebra domani, invece, la app Too Good To Go, che a Pavia e Vigevano in 4 anni ha salvato complessivamente oltre 100mila pasti. Nell’ultimo anno sono a Pavia sono stati salvati oltre 28.000 mila pasti, circa 3 ogni ora, pari a 70mila chili e 6.300 a Vigevano, oltre 22mila dal 2020. Con un occhio al portafogli. Registrandosi, infatti, in 95 negozi partner della provincia (forni e panifici, pizzerie al taglio, gastronomie e supermercati), è possibile acquistare a prezzi vantaggiosi una "surprise bag" con prodotti buoni e adatti ad essere consumati, ma a rischio spreco. M.M.