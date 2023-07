Pavia, colpi di pistola in strada prima di barricarsi in casa: disarmato e ricoverato

Pavia, 25 luglio 2023 - Ha sparato alcuni colpi di pistola in strada prima di barricarsi in casa minacciando di uccidersi. Abita in un palazzo in strada privata Ubicini, traversa di via Bonetta, tra via Oberdan e viale della Libertà a fianco del collegio universitario Valla, l'uomo che verso le 10 di oggi, martedì 25 luglio, dopo essere stato disarmato dalla polizia, è stato portato all'ospedale e ricoverato in Psichiatria.

Attimi di follia e di terrore, successi di prima mattina, quando per fortuna la stradina del centro storico pavese era semideserta. Nessuno è rimasto ferito, solo una donna che stava transitando in strada al momento degli spari si è molto spaventata, ma non è stata colpita.

Dalla prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo – un 61enne - sarebbe arrivato verso casa parcheggiando l'auto nelle vicinanze e mentre era a piedi in strada avrebbe sparato all'impazzata diversi colpi di pistola. Varcato il portone del palazzo dove abita, si sarebbe fermato dalla portinaia, sempre impugnando la pistola ma senza minacciarla, urlando che si sarebbe ammazzato, entrando poi in casa e barricandosi all'interno dell'appartamento, al primo piano.

La zona è stata isolata dalla polizia e l'uomo è stato poi convinto ad uscire, pare grazie all'intervento della ex moglie, che non abita più con lui ma che è riuscita ad essere persuasiva. Un raptus che solo per una fortunata serie di circostanze non è terminato con conseguenze ben più gravi.