Spari per noia dalla finestra Denunciato

Lo avrebbe fatto solo "per noia". Ma gli è costato una duplice denuncia all’autorità giudiziaria, per le ipotesi di reato di procurato allarme e minaccia aggravata. Un 31enne albanese residente in via Alzaia nella notte di martedì si è affacciato alla finestra di casa e con una pistola ha sparato due colpi in aria. Gli spari hanno ovviamente allarmato i vicini, che a loro volta si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse accadendo. Un vicino in particolare ha poi denunciato di essere stato minacciato di morte dal 31enne che, con l’arma puntata, gli avrebbe intimato di rientrare subito in casa.

Arrivati sul posto i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia, individuata la finestra da dove erano partiti gli spari e raggiunto il relativo appartamento, hanno trovato in casa il 31enne in possesso dell’arma, che è stata sottoposta a sequestro anche se si è rivelata una scacciacani con colpi a salve ma priva del tappo rosso, obbligatorio per distinguerla anche a prima vista da una pistola vera. La legge ne punisce solo il porto fuori dall’abitazione.

S.Z.