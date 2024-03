Spandimento dei fanghi. Scatta un giro di vite

Una serie di accurati controlli per accertare la regolarità dello spandimento dei fanghi nei campi della frazione Sforzesca. Li ha annunciati l’assessore all’Ambiente Daniele Semplici che nei prossimi giorni convocherà un tavolo con l’assessore alla Sicurezza e il comandante della polizia locale per pianificare l’attività. Nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche sulle autorizzazioni concesse dalla Provincia e su cui il Parco del Ticino non si è espresso. "A suo tempo – spiega l’assessore – avevamo scritto alla Provincia invitando piazza Italia a ponderare bene il rilascio di ulteriori autorizzazione agli spandimenti che possono potenzialmente pregiudicare la natura dei luoghi". Lo scorso settembre una lettera dai toni analoghi era stata inviata alla presidente del Parco del Ticino, Cristina Chiappa. Così si è deciso di alzare la soglia di attenzione sul problema. "La polizia locale potrà procedere all’accertamento – spiega ancora l’assessore – sul trasportatore incaricato, esaminando i documenti di carico, il suo quantitativo e le aree autorizzate a ricevere i fanghi che per legge devono essere sparsi e sotterrati il giorno stesso del loro arrivo".