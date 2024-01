Spaccio di stupefacenti nella sua abitazione. Scatta la denuncia per un quarantanovenne

Droga a domicilio e denuncia per lo spacciatore, un italiano di 49 anni. I carabinieri, venerdì scorso in una via periferica di Cremona, hanno visto un 26enne noto alle forze dell’ordine come consumatore abituale di stupefacenti, uscire da un condominio. L’hanno fermato e perquisito e gli hanno trovato in tasca una dose di cocaina che il fermato ha detto di aver acquistato in un appartamento del caseggiato che aveva appena lasciato. I militari sono andati nella casa indicata e hanno perquisito l’appartamento, trovando hashish, bilancini di precisione, cellophane per confezionamento e oggetti tipici per l’assunzione di droghe tra cui stagnola sostanza da taglio e pipa artigianale per l’inalazione. Al termine della perquisizione, tutta la merce è stata sequestrata e il 49enne residente nell’appartamento è stato denunciato per spaccio.P.G.R.