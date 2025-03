Sos baby gang. Le sentinelle fanno la ronda

VIGEVANO (Pavia)

Li hanno già ribattezzati “gilet gialli“, come quelli che indossano quando svolgono la loro attività. Si tratta di un gruppo di cittadini che da venerdì sera hanno iniziato a fare la ronda soprattutto nella zona centrale della città, dove si sono verificate aggressioni e rapine da parte di bande di minorenni con coetanei come obiettivo. È una prima risposta, ancora tutta da articolare e coordinare, alla diffusa sensazione di insicurezza che si avverte in città. Proprio nel corso della prima ronda, che si è svolta senza particolari problemi, gli “osservatori“ hanno allertato i soccorsi per un’auto che in via XXVI Aprile è andata a scontrarsi con un mezzo in sosta. Per due persone, un uomo di 30 anni e una donna di 35, non è stato necessario il ricorso ai soccorsi. Entrambi hanno infatti rifiutato il trasporto.

U.Z.