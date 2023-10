Sorpreso a vendere droga, scatta l’arresto

I poliziotti della Mobile lo hanno sorpreso in flagranza mentre cedeva a un cliente, per 50 euro, una dose di cocaina. In casa gli hanno poi trovato un vasto assortimento di vari tipi di droghe: 11,3 grammi ancora di cocaina, 45 grammi di hashish e 189 grammi di marijuana, insieme all’immancabile bilancino di precisione e anche a 1.550 euro in contanti, in banconote di vario taglio, soldi sequestrati come la droga perché ritenuti il guadagno dell’illecita attività di spaccio. L’uomo, 40enne pavese, è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, nella quale il Gip, convalidando l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora. L’arresto è stato effettuato nell’ambito di mirati servizi della sezione antidroga della Mobile, per contrastare lo spaccio in città. S.Z.