"Sono attività storiche". Nove botteghe premiate

Il più antico ha attraversato due guerre e pandemie, mentre i più recenti hanno aperto nel 1983. In Comune da ieri hanno un riconoscimento: sono Attività storiche riconosciute da Regione Lombardia. Ieri, terza tappa dell’evento itinerante di premiazione, in Camera di commercio hanno ottenuto un riconoscimento le 9 botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni. Come negozio storico sono stati insigniti del riconoscimento la pasticceria Riccardi di Bressana Bottarone, Melzi di Cava Manara, Ottini di Vigevano, Fercolor di Voghera e Tutto per l’auto. Premiati pure il Ristorante Italia di Montalto Pavese, il Caffè del centro di Varzi, la Trattoria da Pasquale di Zerbolò e Legostampa di Pavia.

"Abbiamo deciso di premiare le attività storiche – ha sottolineato l’assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi, promotore dell’iniziativa – nelle Camere di commercio, per evidenziare il grande impegno e protagonismo di queste imprese. Un protagonismo non solo economico ma anche sociale, per il ruolo di presidio e di servizio che svolgono all’interno delle rispettive comunità".

I negozi, locali, botteghe sono il frutto di una storia familiare. "Sono imprese storiche e nel contempo innovative che meritano questo riconoscimento – ha aggiunto il commissario della Camera di commercio Giovanni Merlino – in un momento di difficoltà generale. Queste attività hanno un ruolo fondamentale nel mantenere vive le nostre comunità e i nostri centri".

Con le 9 imprese premiate ieri, sale a 121 il numero delle piccole aziende della provincia che possono fregiarsi del marchio di “Attività storica“ rilasciato dalla Regione. "Sono attività – ha concluso l’assessore alla famiglia Elena Lucchini – portatrici di storia e cultura del nostro territorio. Imprese spesso tramandate dai nonni, che incarnano la tradizione. Con questo premio la Regione riconosce il sacrificio, la professionalità e la competenza che ha consentito loro di arrivare fino ad oggi".