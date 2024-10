Smontano ponteggio per impossessarsene. Sorpresi e denunciati

CERANOVA (Pavia)

La loro presenza nel cantiere non è passata inosservata ed è scattata la richiesta d’intervento al 112. Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri per l’ipotesi di reato di furto in concorso, sorpresi mentre smontavano un ponteggio dal valore di circa 10mila euro. V.F., 57enne di Imperia, G.F., 51enne di Torino, e V.M., 36enne di nazionalità nigeriana, non sono infatti stati in grado di fornire ai militari una giustificazione plausibile per la loro presenza sul posto, in un cantiere edile in via San Rocco a Ceranova, dove sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia. I tre erano dunque “al lavoro“ non solo in modo abusivo, ma per commettere un presunto illecito, il furto della costosa impalcatura, in parte già smontata e caricata su un camion. Per questo anche se la loro azione è stata interrotta, non si tratta solo di un reato tentato, ma già in parte concretizzato e dunque commesso, pur se poi sventato dal tempestivo allarme e dall’immediato arrivo sul posto dei carabinieri. I militari hanno infatti sorpreso i 3 nella piena flagranza del presunto reato, che ha portato al deferimento, in stato di libertà, alla Procura di Pavia. Prima ancora che il furto venisse scoperto e denunciato, la refurtiva è stata interamente recuperata: le parti del ponteggio che erano state caricate sul camion sono infatti state restituite al legittimo proprietario.

Stefano Zanette