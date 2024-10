Mortale a Siziano: Luca Propato e l’ultima partita vista con gli amici

Siziano (Pavia) - Era quasi arrivato a casa, mancavano soli pochi chilometri e un paio di rondò. Luca Propato, 35 anni, abitava a Carpiano, in provincia di Milano al confine con quella di Pavia.

In sella al suo scooter a tre ruote Piaggio stava percorrendo la Sp40 e aveva appena oltrepassato la rotatoria di Siziano, procedendo in direzione di Melegnano. Era stato a cena con amici, dopo aver guardato in compagnia la partita Inter-Juventus. Mancava una maciata di minuti all'una di notte quando si è scontrato frontalmente contro un tir, perdendo la vita.

Chi lo stava aspettando a casa è stato invece rintracciato dalla Polstrada di Pavia, che dopo aver identificato la vittima ha avuto il triste compito di informare i famigliari del decesso. L'enesima croce su una strada, la Binasca o Melegnanina, percorsa a tutte le ore del giorno e della notte dalla moltitudine di mezzi pesanti che vanno e vengono dalle numerose logistiche presenti in zona.

Dinamica e cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte della stessa polizia Stradale di Pavia. Sta di fatto che l'urto frontale è stato devastante per il mezzo a tre ruote, con il 35enne sbalzato dalla sella contro il guard rail alla sua sinistra, all'altezza della zona industriale di Siziano.