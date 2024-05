Siziano, violenta lite coi genitori: lancia un portacenere e manda la madre in Rianimazione

Siziano (Pavia), 6 maggio 2024 - E' stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali. L'uomo, 33enne di Siziano, imprenditore, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

E la madre, 67enne, è ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, in pericolo di vita. Nella notte tra domenica e oggi, lunedì 6 maggio, i militari della stazione di Bereguardo sono intervenuti per l'ennesima lite, scoppiata verso le 23 di ieri, tra il figlio 33enne e i genitori di 66 e 67 anni. Un litigio, come pare i numerosi precedenti, provocato dalle continue richieste di denaro, che hanno fatto scattare anche l'ipotesi di reato di tentata estorsione.

La lite ha purtroppo avuto un epilogo violento, con il figlio che avrebbe lanciato un pesante posacenere in vetro, che ha colpito la madre alla nuca, facendole perdere i sensi e provocandole una profonda ferita. Mentre la donna veniva trasportata in ospedale con l'ambulanza in codice rosso, i carabinieri hanno ricostruito l'accaduto e, a conclusione dei primi accertamenti, hanno fatto scattare l'arresto nei confronti del presunto responsabile.